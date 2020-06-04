Львів знову може потонути у смітті через безгосподарність влади міста, – Ганущин

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин переконаний, що через безгосподарність влади Львова місто має шанс знову опинитися у смітті. Про це він заявив сьогодні, 4 червня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Додамо, що нині депутати облради мали розглядати два «сміттєві питання»: «Про розроблення Регіонального плану управління відходами у Львівській області до 2030 року та виконання Стратегії управління відходами у Львівській області до 2030 року за 2019 рік, І квартал 2020 року», «Про звіт Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки».

Що стосується другого питання, то доповідати з цього приводу мав зокрема міський голова Львова Андрій Садовий. Однак ні він, ні його заступники на пленарне засідання не з’явилися. Відтак депутати вирішили перенести обидва «сміттєві питання».

Своєю чергою голова облради Олександр Ганущин наголосив, що нині у Львова «дуже загрозлива ситуація, яка може повторити сценарій 2016 року».

«Як би це Садовий не намагався приховати це за словом «блокада» чи ще чимось, сценарій 2016 року – це безгосподарність міського голови. Дуже швидко місто має шанс знову опинитися в смітті, бо ми спостерігаємо за тими «уловами» правоохоронних органів у вигляді десятків машин зі сміттям у різних районах області і інших регіонах країни, ми спостерігаємо за кадровою «чехардою» у департаменті, який має займатися вивезенням сміття. І розумуємо, що ми по трішки наближаємося до тієї самої ситуації, яка пов’язана з повною безгосподарністю людини, яка є на цій посаді», – резюмував Олександр Ганущин.

При цьому він звернувся до Андрія Садового зі закликом все-таки прийти у сесійну залу облради:

«Вкрай важливо, щоб на наступному пленарному засіданні ми таки заслухали це питання. Не бійтеся, приходьте у цю залу…».

Нагадаємо, після Грибовицької трагедії у 2016 році у Львові виник сміттєвий колапс і місто в буквальному сенсі потопало у смітті.

Також зауважимо, що з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Нещодавно Львівський портал інформував про те, що правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова. А днями поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям на Київщині.