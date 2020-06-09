COVID-19 на Львівщині: за добу виявили 49 хворих

Станом на ранок вівторка, 9 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2211 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 49 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 2211 жителів Львівщини. Побороли недугу 531 хворий, 73 людей померли.

Протягом минулої доби, 8 червня, лабораторії провели 220 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявився вищезгадані 49. Серед цих нових хворих 38 осіб є мешканцями Львова.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 49 нових хворих виявили у:

м. Львів – 38 осіб;

Яворівський район – 3 (с. Лозина – 1, с. Бірки – 1, с. Ясниська – 1);

Пустомитівський район – 4 особи (с. Пикуловичі – 1, с. Солонка – 1, с. Підбірці – 1, с. Миклашів – 1);

Городок – 1;

Кам’янка-Бузька – 2;

Золочівський район – 1 (с. Стінка).

Загалом у лікарнях Львова та області перебувають 567 хворих, найбільше – в обласній інфекційній лікарні і в Центрі легеневого здоров’я. У реанімації є 50 пацієнтів, 8 осіб під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Останніми жертвами коронавірусу стали 82-річний львів’янин та 73-річна жінка.

Зазначимо, що 2 червня Львівщина встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих. За добу діагноз підтвердили 96 людям.

Нагадаємо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.