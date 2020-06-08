На Львівщині – ще одна смерть від коронавірусу

У ніч на понеділок, 8 червня, від ускладнень коронавірусу померла 73-річна мешканка Львівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні.

«На жаль, вночі у реанімації від ускладнень COVID-19 на фоні супутньої хвороби померла 73-річна хвора. Висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у пресслужбі ЛОДА, ПЛР-тест підтвердив у жінки коронавірус 4 червня. Це вже 72 летальний випадок на Львівщині.

Напередодні від коронавірусу помер 74-річний львів’янин.

За даними Ігоря Берника, в обласній інфекційній лікарні зараз перебувають 177 хворих, 128 із них мають підтверджений діагноз «коронавірус». Серед пацієнтів – 29 медиків. 73% госпіталізованих – це люди віком 50+, решта – від 18 до 50 років.

У відділенні інтенсивної терапії – 6 хворих, в тому числі один медик. До апарту штучної вентиляції легень під’єднана одна людина.

Нагадаємо, медики прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.