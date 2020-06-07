Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 7 мільйонів

Станом на 7 червня у світі на коронавірус вже захворіли 7 007 698 людей. При цьому померли 402 683 осіб, а одужали – 3 428 961 людина, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 40,465 (+204) Московія – 5,725 (+197) Італія – 33,846 (+72) Франція – 29,142 (+31) Швеція – 4,656 (+17) Польща – 1,153 (+16) Україна – 777 (+15) Бельгія – 9,580 (+14) Німеччина – 8,769 (+6) Нідерланди – 6,011 (+6)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 458,689 (+8,855) Британія – 284,868 (+1,557) Швеція – 43,887 (+114) Білорусь – 47,751 (+883) Франція – 153,634 (+579) Польща – 25,986 (+576) Україна – 26,514 (+550) Португалія – 34,351 (+382) Німеччина – 185,696 (+282) Італія – 234,801 (+270)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні лабораторно підтвердили 26 999 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 485 нових хворих.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих.

Зазначимо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.