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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 7 мільйонів

Ольга Денисяка

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Станом на 7 червня у світі на коронавірус вже захворіли 7 007 698 людей. При цьому померли 402 683 осіб, а одужали – 3 428 961 людина, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 40,465 (+204)
  2. Московія – 5,725 (+197)
  3. Італія – 33,846 (+72)
  4. Франція – 29,142 (+31)
  5. Швеція – 4,656 (+17)
  6. Польща – 1,153 (+16)
  7. Україна – 777 (+15)
  8. Бельгія – 9,580 (+14)
  9. Німеччина – 8,769 (+6)
  10. Нідерланди – 6,011 (+6)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 458,689 (+8,855)
  2. Британія – 284,868 (+1,557)
  3. Швеція – 43,887 (+114)
  4. Білорусь – 47,751 (+883)
  5. Франція – 153,634 (+579)
  6. Польща – 25,986 (+576)
  7. Україна – 26,514 (+550)
  8. Португалія – 34,351 (+382)
  9. Німеччина – 185,696 (+282)
  10. Італія – 234,801 (+270)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні лабораторно підтвердили 26 999 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 485 нових хворих.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих.

Зазначимо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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