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Коронавірус на Львівщині: +68 нових хворих

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 7 червня коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 2121 особи, 70 людей померло. 521 пацієнт одужав.

Протягом минулої доби, 7 червня, лабораторії провели 277 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 68. Серед цих нових хворих 40 особи є мешканцями Львова.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5039 осіб, госпіталізовані – 777, на амбулаторному лікуванні – 4262 особи, виписані – 598 осіб. Зараз у лікарні перебуває 174 особи, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.

Львівський портал повідомляв, що вчора помер професор Львівської політехніки, якого відмовились госпіталізувати з підозрою на коронавірус

Нагадаємо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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