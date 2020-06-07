Коронавірус в Україні: майже 27 000 хворих, померли 788 людей

Станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтвердили 26 999 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 485 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 26 999 людей. Серед них – 1932 дітей та 5050 медиків. За останню добу виявили 485 нових хворих, 11 осіб померли.

Більшість пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізовано 8091 особа. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 304 хворих, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 788 українців. Одужали 12 054 людей.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали); м. Київ — 3418 (888 одужали); Львівська обл. — 2121 (521 одужав); Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали); Київська обл. — 1784 (558 одужали); Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали); Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали); Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали); Харківська обл. — 1251 (545 одужав); Вінницька обл. — 1136 (721 одужали); Волинська обл. — 1052 (299 одужали); Одеська обл. — 996 (372 одужали); Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали); Житомирська обл. — 881 (500 одужали); Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали); Хмельницька обл. — 518 (337 одужали); Запорізька обл. — 495 (286 одужали); Черкаська обл. — 460 (343 одужали); Миколаївська обл. — 309 (195 одужали); Чернігівська обл. — 279 (81 одужали); Полтавська обл. — 274 (255 одужали); Донецька обл. — 231 (121 одужали); Сумська обл. — 193 (158 одужали); Херсонська обл. — 179 (172 одужали); Луганська обл. — 54 (43 одужали).

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих.

Зазначимо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.