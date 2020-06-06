Уповноваженим із захисту державної мови може стати відомий львівський захисник

За результами добору кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови відповідно до рішення Комісії переможцем став доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка Святослав Літинський. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Комісією рекомендовано подати на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатуру Літинського на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Цікаво, що кандидатуру Святослава Літинського на розгляд Кабміну вносять одразу два з трьох передбачених законом суб’єктів подання – мінкульт і мінюст.

«Рішення мінкульту і мінюсту є для мене приємною несподіванкою, як і одноголосне рішення на мою підтримку представницької комісії мінкульту в складі посадовців та поважних експертів, що оцінювали різних кандидатів – повідомив сам Літинський на своїй сторінці у Фейсбук.

Кабінет Міністрів у відповідності з законом має розглянути ці кандидатури і призначити Уповноваженого.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонили публікувати інформацію без української мови. Також завдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

На початку 2019 року суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові. Водночас у травні цього року Літинський у суді домігся скасування регіональної мови в Дніпрі та Донецьку.