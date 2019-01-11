Суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові

Відомий борець за права українців в Україні, асистент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка виграв суд в Харківської міської ради про відмову скасування регіональної мови. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд задовільнив мій позов до Харківської міської ради, до якої я звернувся із заявою про вжиття заходів скасування рішення про регіональну мову», – повідомив він.

Харківська міська рада має повторно розглянути звернення про незаконне встановлення статусу російської мови, як регіональної.

«Суд визнав протиправною бездіяльність міської ради щодо неналежного розгляду моєї заяви та зобов’язав міську раду повторно розглянути звернення із врахуванням висновків суду.

Вдячний суду, що не піддався на оманливі доводи відповідача, які ґрунтувалися переважно на тому, що вони не мають функції скасування рішення, або, що я взагалі не мав права на судовий захист, оскільки не є членом територіальної громади Харківщини», – повідомив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонили публікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

Фото: Андрій Котенський, Львівський портал