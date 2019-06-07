ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин у суді домігся скасування регіональної мови в Донецькій області

Андрій Котенський

|

Відомий борець за права українців в Україні, доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка Святослав Літинський у суді домігся скасування регіональної мови у Донецькій області.

«Восени 2018 року я звернувся до прокурора Донецької області із заявою про вжиття заходів щодо скасування рішення Донецької обласної ради та Донецької міської ради, яким на території області вводилася регіональна мова.

Прокуратура, на відміну від інших обласних прокуратур, не вигадувала причин «відфутболення» заяви, а грамотно зробила свою роботу подала позов про скасування, який був задоволений
Дякую Прокуратура Донецької області
А Прокуратура Харківської області та Прокуратура Одеської Області – прошу взяти приклад своїх колег» , – повідомив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонилипублікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу«Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

На початку 2019 року суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові. Водночас у травні цього року Літинський у суді домігся скасування регіональної мови в Дніпрі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...