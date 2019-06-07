Львів’янин у суді домігся скасування регіональної мови в Донецькій області

Відомий борець за права українців в Україні, доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка Святослав Літинський у суді домігся скасування регіональної мови у Донецькій області.

«Восени 2018 року я звернувся до прокурора Донецької області із заявою про вжиття заходів щодо скасування рішення Донецької обласної ради та Донецької міської ради, яким на території області вводилася регіональна мова.

Прокуратура, на відміну від інших обласних прокуратур, не вигадувала причин «відфутболення» заяви, а грамотно зробила свою роботу подала позов про скасування, який був задоволений

Дякую Прокуратура Донецької області

А Прокуратура Харківської області та Прокуратура Одеської Області – прошу взяти приклад своїх колег» , – повідомив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонилипублікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

На початку 2019 року суд підтримав вимогу львів’янина скасувати регіональну російську мову у Харкові. Водночас у травні цього року Літинський у суді домігся скасування регіональної мови в Дніпрі.