Коронавірусом заразилися майже 2000 мешканців Львівщини

Станом на ранок п’ятниці, 5 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 1988 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 73 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 1988 жителів Львівщини. Побороли недугу 492 хворих, 66 людей померли.

Протягом минулої доби, 4 червня, лабораторії провели 460 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 73. Серед цих нових хворих 42 особи є мешканцями Львова.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 73 нових випадків коронавірусу виявили у:

Львів – 42 випадки,

Перемишлянський район – 1 (Бібрка),

Кам’янка-Бузький район – 2 (Вислобоки),

Жовківський район –16 (Малехів – 1, Жовква – 4, Великі Грибовичі – 4, Добросин – 3, Хитрейки – 2, Дорошів – 1, Гряда – 1),

Яворівський район – 8 (Дубровиця – 1, Івано-Франкове – 2, Шкло – 3, Яворів – 2),

Сокальський район – 2 (Жвирка – 1, Волсвин – 1),

Пустомитівський район – 1 (Сороки),

Городоцький район – 1 (Городок).

У лікарнях Львова та області зараз перебуває 516 хворих, найбільше – в обласній інфекційній лікарні (166 пацієнтів). 43 людини є в реанімації, 7 осіб під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Зазначимо, що 2 червня Львівщина встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих. За добу діагноз підтвердили 96 людям.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя уже 66 мешканців Львівської області. Про чотири нові смерті стало відомо сьогодні, 5 червня.

Напередодні жертвами коронавірусу стали дві жінки: 73-річна жителька Жовківщини і 55-річна мешканка Яворівщини. Обидві померли 1 червня у винниківському госпіталі. ПЛР-тест посмертно підтвердив у них COVID-19.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.