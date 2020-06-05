На Львівщині – ще чотири смерті від COVID-19

На Львівщині підтвердили ще чотири смерті від коронавірусу. Загалом хвороба забрала життя 66 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Станом на ранок п’ятниці, 5 червня, відомо про чотири нові летальні випадки пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Як уточняють у пресслужбі ЛОДА, у 8-ій лікарні Львова 4 червня помер 87-річний чоловік. Лікувався з 29 травня.

У ніч на 5 червня лікарні в Стрию померли двоє пацієнтів: 78-річна жінка і 82-річний чоловік. Обоє лікувалися з 29 травня, ПЛР-тест підтвердив у них коронавірус 3 червня. Жінка була під’єднана до апарату штучної вентиляції легень.

Ще одна смерть – у Кам’янка-Бузькому районі. У центральній райлікарні ще 21 травня помер 66-річний чоловік. Коронавірус у нього підтвердили посмертно 30 травня.

Зазначимо, коронавірус забрав життя уже 66 мешканців Львівської області. Останніми жертвами коронавірусу стали дві жінки: 73-річна жителька Жовківщини і 55-річна мешканка Яворівщини. Обидві померли 1 червня у винниківському госпіталі. ПЛР-тест посмертно підтвердив у них COVID-19.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.