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Ще дві мешканки Львівщини померли від ускладнень коронавірусу

Вероніка Рой

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У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло двоє людей. Таким чином на Львівщини жертвами інфекції стали 62 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

73-річна жителька Жовківського району з 30 травня  перебувала на лікуванні в реанімації Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Померла жінка 1 червня, а ПЛР-тест, який підтвердив у пацієнтки COVID-19, отримали 2 червня.

Ще однією жертвою коронавірусної інфекції став 55-річна мешканка Яворівського району. Жінка перебувала на лікуванні в реанімації Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Померла пацієнтка також 1 червня, а ПЛР-тест, який підтвердив у пацієнтки COVID-19, отримали 2 червня.

Таким чином кількість смертей від коронавірусної інфекції в області сягнула 62 осіб.

Станом на 3 червня у Львівській області коронавірусом заразилися 1830 людей. За останню добу виявили найбільшу кількість нових хворих – 96 осіб. Одужали 457 пацієнтів.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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