Коронавірус в Україні: майже 26 000 хворих, померли 762 людини

Станом на ранок п’ятниці, 5 червня, в Україні лабораторно підтвердили 25 964 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 553 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 25 964 людей. Серед них – 1859 дітей та 4963 медики. За останню добу виявили 553 нових хворих, 15 осіб померли.

Більшість пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізовано 7840 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 298 хворих, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 762 українці, в тому числі 39 медиків. Одужали 11 372 осіб.

За рівнем захворюваності Львівська область 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3519 випадків; м. Київ — 3292 випадки; Львівська область — 1988 випадків; Рівненська область — 1962 випадки; Київська область — 1711 випадків; Івано-Франківська область — 1507 випадків; Закарпатська область — 1280 випадків; Тернопільська область — 1233 випадки; Харківська область — 1196 випадків; Вінницька область — 1093 випадки; Волинська область — 1008 випадків; Одеська область — 970 випадків; Дніпропетровська область — 960 випадків; Житомирська область — 855 випадків; Кіровоградська область — 538 випадків; Хмельницька область — 501 випадок; Запорізька область — 477 випадків; Черкаська область — 432 випадки; Миколаївська область — 307 випадків; Полтавська область — 272 випадки; Чернігівська область — 250 випадків; Донецька область — 195 випадків; Сумська область — 188 випадків; Херсонська область — 179 випадків; Луганська область — 51 випадок.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, на Львівщині COVID-19 підтвердили у 1988 мешканців. За останню добу виявили 73 хворих. Напередодні область встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих: 2 червня діагноз підтвердили 96 людям.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 66 жителів Львівської області.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.