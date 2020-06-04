На розвиток «Сколівських Бескид» виділили майже 1,5 млн грн

У четвер, 4 червня, під час сесії Львівської обласної виділили майже 1,5 мільйони гривень на розвиток рекреаційної інфраструктури Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема 1 млн 400 тис. грн виділили на облаштування мережі шляхів активного екологічного туризму загальною протяжністю понад 140 км, проведення ознакування та маркування шляхів із встановленням інформаційних стендів, туристичних напрямкових та попереджувальних знаків.

Також за ці кошти облаштують джерела питної води, переходи через потічки та оглядові майданчики на туристичних маршрутах парку.

Нагадаємо, з 1 червня на Львівщині розпочали туристичний сезон. Детальніше про те, як виглядатиме туризм на Львівщині в умовах коронавірусної пандемії, читайте тут.

Роботи над відновлення туризму розпочали і Львові. Зокрема, міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму у Львові після карантину. План виходу з туристичної кризи розроблено на наступні 8 місяців.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. З огляду на епідемічну ситуацію на Львівщині карантин вирішили не пом’якшувати до 5 червня.