У Стрию почали тестувати на антитіла до коронавірусу

У Стрийській міській лікарні почали тестувати методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу. Установа сама закупила тест-системи та розпочала тестування своїх медиків та пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис зазначив, що в Стрийській лікарні зробили 28 тестів на виявлення імуноглобулінів М та G. Два із них виявились позитивними.

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр також має можливість проводити такі тестування, тому уже протестував усіх своїх працівників. Там усі здорові», – розповів Орест Чемерис.

Позитивні ІФА-тести перевірять методом ПЛР.

У Львівській облраді додають, що до кінця тижня подібні тестування запустять у центрі громадського здоров’я, службі крові та міських лікарнях Червонограда, Новояворівська і Золочева.

Львівський портал повідомляв, що у п’ятьох медзакладах Львова розпочали робити ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу. Тож станом на 1 червня протестували уже 471 медичного працівника. З них у 79 виявили антитіла.

Нагадаємо, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Зазначимо, що першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Станом на 2 червня на Львівщині коронавірусом заразилися 372 медики. Одужали вже 111 медпрацівників. Наразі відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.