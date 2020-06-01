ОСТАННІ НОВИНИ

У 79 медиків Львова виявили антитіла до коронавірусу

Ольга Денисяка

|

У п’ятьох медзакладах Львова розпочали робити ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу. Тож станом на 1 червня протестували уже 471 медичного працівника. З них у 79 виявили антитіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID-19 Галина Слічна зазначила, що методом ІФА  обстежили 471 медичного працівника. Виявили позитивні результати на антитіла до COVID-19 у 79 медичних працівників.

З її слів, ІФА-тестування проводять у 5 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії – це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні й лікарні швидкої медичної допомоги.

«Це 5 закладів, які мають спеціальні лабораторії. Щодо результатів ІФА-тестування в розрізі цих закладів, то вони такі: 2-га поліклініка – обстежено 91 працівника, в 1 – результат позитивний; 3-тя поліклініка – обстежено 24 працівників, позитивних результатів нема; 1-ша міська лікарня – обстежено 226 працівників, в 55 – результат позитивний; 4-та лікарня – обстежено 45 працівників, в 11 – результат позитивний; лікарня швидкої медичної допомоги – обстежено 85 працівників, у 12 – результат позитивний», – уточнила Галина Слічна.

Нагадаємо, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Станом на 28 травня на Львівщині коронавірусом заразилися майже 300 медиків, 148 із них – зі Львова. Одужали вже 63 медпрацівники. Наразі відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...