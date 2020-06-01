У 79 медиків Львова виявили антитіла до коронавірусу

У п’ятьох медзакладах Львова розпочали робити ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу. Тож станом на 1 червня протестували уже 471 медичного працівника. З них у 79 виявили антитіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID-19 Галина Слічна зазначила, що методом ІФА обстежили 471 медичного працівника. Виявили позитивні результати на антитіла до COVID-19 у 79 медичних працівників.

З її слів, ІФА-тестування проводять у 5 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії – це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні й лікарні швидкої медичної допомоги.

«Це 5 закладів, які мають спеціальні лабораторії. Щодо результатів ІФА-тестування в розрізі цих закладів, то вони такі: 2-га поліклініка – обстежено 91 працівника, в 1 – результат позитивний; 3-тя поліклініка – обстежено 24 працівників, позитивних результатів нема; 1-ша міська лікарня – обстежено 226 працівників, в 55 – результат позитивний; 4-та лікарня – обстежено 45 працівників, в 11 – результат позитивний; лікарня швидкої медичної допомоги – обстежено 85 працівників, у 12 – результат позитивний», – уточнила Галина Слічна.

Нагадаємо, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Станом на 28 травня на Львівщині коронавірусом заразилися майже 300 медиків, 148 із них – зі Львова. Одужали вже 63 медпрацівники. Наразі відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу.