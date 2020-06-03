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1830 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

Ольга Денисяка

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На Львівщині коронавірус підхопили вже 1830 людей, за останню добу виявили 96 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 13 610 ПЛР-тестів, за останню добу – 500 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 96. Зазначимо, що досі на Львівщині ще не виявляли стільки хворих за одну добу. Останнім антирекордом області були 70 осіб, інфікованих коронавірусом.

У лікарнях перебувають 491 людина, 42 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 51 особу, 83 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1830 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 1142;
  2. Пустомитівський район – 186;
  3. Жовківський район – 92;
  4. Яворівський район – 89;
  5. Стрийський район – 48, (м. Стрий – 24);
  6. Городоцький район – 31;
  7. Сокальський район – 30;
  8. Буський район – 29;
  9. Дрогобицький район – 29 (м. Дрогобич – 24, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1);
  10. Миколаївський район – 24;
  11. Бродівський район – 21;
  12. Кам’янка-Бузький район – 20;
  13. м. Червоноград – 16;
  14. Перемишлянський район – 15;
  15. Золочівський район – 12;
  16. Мостиський район – 11;
  17. Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
  18. Радехівський район – 8;
  19. Жидачівський район – 6;
  20. Сколівський район – 5;
  21. Турківський район – 4;
  22. Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 60 мешканців Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу став 81-річний мешканець Жовківського району.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 457 жителям Львівської області, в тому числі 19 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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