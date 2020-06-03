1830 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1830 людей, за останню добу виявили 96 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 13 610 ПЛР-тестів, за останню добу – 500 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 96. Зазначимо, що досі на Львівщині ще не виявляли стільки хворих за одну добу. Останнім антирекордом області були 70 осіб, інфікованих коронавірусом.
У лікарнях перебувають 491 людина, 42 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 51 особу, 83 скерували на амбулаторне лікування.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 1830 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 1142;
- Пустомитівський район – 186;
- Жовківський район – 92;
- Яворівський район – 89;
- Стрийський район – 48, (м. Стрий – 24);
- Городоцький район – 31;
- Сокальський район – 30;
- Буський район – 29;
- Дрогобицький район – 29 (м. Дрогобич – 24, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1);
- Миколаївський район – 24;
- Бродівський район – 21;
- Кам’янка-Бузький район – 20;
- м. Червоноград – 16;
- Перемишлянський район – 15;
- Золочівський район – 12;
- Мостиський район – 11;
- Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
- Радехівський район – 8;
- Жидачівський район – 6;
- Сколівський район – 5;
- Турківський район – 4;
- Старосамбірський район – 3.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 60 мешканців Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу став 81-річний мешканець Жовківського району.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 457 жителям Львівської області, в тому числі 19 за останню добу.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка