1830 випадків COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 1830 людей, за останню добу виявили 96 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 13 610 ПЛР-тестів, за останню добу – 500 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 96. Зазначимо, що досі на Львівщині ще не виявляли стільки хворих за одну добу. Останнім антирекордом області були 70 осіб, інфікованих коронавірусом.

У лікарнях перебувають 491 людина, 42 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 51 особу, 83 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1830 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1142; Пустомитівський район – 186; Жовківський район – 92; Яворівський район – 89; Стрийський район – 48, (м. Стрий – 24); Городоцький район – 31; Сокальський район – 30; Буський район – 29; Дрогобицький район – 29 (м. Дрогобич – 24, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1); Миколаївський район – 24; Бродівський район – 21; Кам’янка-Бузький район – 20; м. Червоноград – 16; Перемишлянський район – 15; Золочівський район – 12; Мостиський район – 11; Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3); Радехівський район – 8; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 5; Турківський район – 4; Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 60 мешканців Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу став 81-річний мешканець Жовківського району.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 457 жителям Львівської області, в тому числі 19 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.