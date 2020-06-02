Львівська облрада просить переглянути погоджений урядом перспективний план

Під час позачергової сесії Львівської обласної ради 2 червня заслухали інформацію про стан проведення реформи децентралізації на Львівщині, зокрема щодо ухваленого урядом перспективного плану формування територій громад області. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Протягом кількох годин гарячих дискусій в контексті розгляду цього питання навіть пролунала пропозиція висловити недовіру голові Львівської ОДА Максиму Козицькому. Однак «за» проголосувало лише 10 депутатів.

Відтак Львівська обласна рада вирішила звернутися до президента та Верховної Ради України з приводу недосконалості затвердженого перспективного плану формування територій громад Львівської області. Депутати висловили своє невдоволення щодо затвердженого Кабміном 27 травня перспективного плану Львівської області, який подала Львівська ОДА.

Зокрема, наголошується, що Верховна Рада України знехтувала правом громад бути почутими, а депутатів позбавила можливості виражати й захищати інтереси відповідної територіальної громади, коли прийняла рішення забрати у обласних рад повноваження щодо схвалення перспективних планів.

Відтак депутати закликали переглянути перспективний план Львівщини, врахувавши зауваження громад.

«З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, висловлюємо своє обурення затвердженим перспективним планом формування територій громад Львівської області, який нівелює довіру місцевого самоврядування до державних інституцій та дискредитує децентралізацію як найбільш затребувану реформу. Беручи до уваги критичну ситуацію, що склалася на Львівщині, закликаємо Президента України і Верховну Раду України втрутитися в ситуацію та зобов’язати Кабінет Міністрів України переглянути перспективний план формування територій громад Львівської області, затверджений 27 травня 2020 року, взявши до уваги пропозиції територіальних громад», – цитує пресслужба ЛОР звернення депутатів.

Як відомо, 27 травня під час засідання Кабміну погодили перспективний план Львівської області, а також уряд «дав добро» на створення Львівської ОТГ в контексті об’єднання Львова майже з 20 сусідніми населеними пунктами.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ, Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

Після погодження Кабміном перспективного плану області мешканці громад почали влаштовувати масові протести. Зокрема, 1 червня невдоволені жителі масово перекривали дороги через приєднання до Львівської ОТГ. Також обурені представники громад прийшли 2 червня під стіни ЛОР.