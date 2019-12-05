В обласних рад забрали повноваження затверджувати перспективні плани громад

Верховна рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад. Сьогодні, 5 грудня, Верховна рада в другому читанні та в цілому прийняла урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій.

Законопроєкт передбачає, що об’єднання громад надалі відбуватиметься виключно за перспективним планом. Також у проекті закону йдеться, що перспективні плани розроблятимуть обласні державні адміністрації і затверджуватиме Уряд. Тобто процедура створення перспективних планів більше не передбачатиме етапу схвалення цих документів обласними радами.

Нагадаємо, за останніми даними моніторингу Мінрегіону, за 2015-2019 роки перспективні плани охопили 87,6% території України. При цьому, в Одеській області перспективний план охоплює лише 40% території, в Київській – 54%, Вінницькій – 76%, Черкаській – 75% території. Закарпатська область взагалі ще не має затвердженого Кабміном перспективного плану.

В Уряді передбачають, що завдяки законопроєкту незаполітизовані та незаангажовані перспективні плани формування громад вже до кінця цього року охоплюватимуть усю територію країни. В подальшому вони стануть підґрунтям для нового адміністративно-територіального устрою, на основі якого відбудуться місцеві вибори 2020 року.

Нагадаємо, в пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що практика реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виявила ряд недоліків, які перешкоджають формуванню спроможних громад. Зокрема, обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення про схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес… Також через ігнорування критеріїв формування спроможних громад, обласні ради схвалюють перспективні плани, які передбачають можливості утворення об’єднаних громад, що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.

Львівський портал повідомляв, що сьогодні, 5 грудня, під час позачергової сесії Львівської облради депутати внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад у частині Дрогобицького, Миколаївського, Мостиського, Пустомитівського, Стрийського та Золочівського районів.

Також сьогодні під будівлею Львівської ОДА пікетували представники громад, які вимагали створення окремої Сокільницької ОТГ та Оброшинської ОТГ.

Додамо, що у Львівській міській раді переконані, що «малі приміські ОТГ можуть стати головним болем».