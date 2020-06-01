COVID-19 в Україні: більше 24 000 хворих, 718 померлих

Станом на ранок понеділка, 1 червня, в Україні діагноз «коронавірус» лабораторно підтвердився у 24 012 людей. За останню добу виявили 340 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, коронавірусом в Україні заразилися вже 24 012 людей, за останню добу виявили 340 нових хворих.

За даними Центру громадського здоров’я, серед усіх інфікованих є 1725 дітей та 4621 медик. Більшість хворих перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізації потребували 7362 людини. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 283 пацієнти, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Від ускладнень коронавірусу в Україні померли 718 людей, серед них – 36 медпрацівників. Побороли недугу 9690 пацієнтів (2354 медики і 663 дитини).

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3377 випадків; м. Київ — 3043 випадки; Рівненська область — 1770 випадків; Львівська область — 1700 випадків; Київська область — 1600 випадків; Івано-Франківська область — 1420 випадків; Закарпатська область — 1206 випадків; Тернопільська область — 1176 випадків; Харківська область — 1083 випадки; Вінницька область — 1005 випадків; Дніпропетровська область — 942 випадки; Волинська область — 932 випадки; Одеська область — 896 випадків; Житомирська область — 742 випадки; Кіровоградська область — 514 випадків; Хмельницька область — 454 випадки; Запорізька область — 447 випадків; Черкаська область — 406 випадків; Миколаївська область — 294 випадки; Полтавська область — 270 випадків; Херсонська область — 178 випадків; Чернігівська область — 177 випадків; Сумська область — 170 випадків; Донецька область — 163 випадки; Луганська область — 47 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили 1700 людей. 421 хворий вже одужав, 56 осіб померли. Останньою жертвою коронавірусу в області став 70-річний чоловік. Від ускладнень, спричинених хворобою, він помер сьогодні, 1 червня, у 8-ій лікарні Львова.

Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.