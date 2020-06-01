Коронавірусом заразилися 1700 мешканців Львівщини

Станом на ранок понеділка, 1 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 1700 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 31 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 1700 жителів Львівщини. Поборов недугу 421 хворий, 56 людей померли.

Протягом минулої доби, 31 травня, лабораторії провели 436 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 31. Серед цих нових хворих – 15 осіб є мешканцями Львова.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 154 хворих, 6 із них – у реанімації. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані дві людини.

Загалом за весь час карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4802 людини,

Більшість із яких скерували на амбулаторне лікування. Госпіталізували 684 хворих, виписали вже 527 пацієнтів.

Нагадаємо, останньою жертвою коронавірусу на Львівщині став 70-річний чоловік. Від ускладнень, спричинених хворобою, він помер сьогодні, 1 червня, у 8-ій лікарні Львова. Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.