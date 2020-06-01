Коронавірус забрав життя ще однієї людини на Львівщині

Від ускладнень коронавірусу помер ще один мешканець Львівщини – 70-річний чоловік. Це вже 56 смерть в області від COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

70-річний чоловік із 18 травня перебував у 8-ій лікарні Львова, у нього був підтверджений коронавірус.

Хворий мав важку двобічну пневмонію, двобічний пневмоторакс, ішемічну хворобу серця, дифузний кардіосклероз та інші супутні захворювання. Чоловік помер сьогодні, 1 червня.

Зазначимо, що це вже 56 смерть від ускладнень коронавірусу на Львівщині. Перед цим 31 травня від COVID-19 помер фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі.

Нагадаємо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.