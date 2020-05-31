Очільник МОЗ анонсував наступний етап послаблення карантину. Але не для Львівщини

Із понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень. Втім запроваджувати їх можуть лише ті області, де є сприятлива епідеміологічна ситуація. Про Львівщину наразі мова не йде. Про це повідомляє Львівський портал.

«Починаючи з 1 червня у нас настає наступний етап пом’якшення карантинних заходів. МОЗ дозволило відкрити спортзали, фітнес-центри і басейни. Також із 1 червня починає працювати міжобласне транспортне сполучення, але лише у тих областях, де це дозволяє епідситуація», – сказав у неділю, 31 травня, під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас він наголосив, що перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки ті регіони, де є стабільна ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Зазначимо, що ці послаблення Львівщині наразі не «світять». У Львові та області вкотре продовжили карантин. Цього разу – до 1 червня включно. Це роблять тому, що хворих на коронавірус не меншає, також Львівщина не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Згідно з опублікованою таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 31 травня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 13,38 випадків на 100 тисяч населення.

За іншими двома показниками, завантаженістю ліжок у лікарнях та охоплення населення тестуванням, Львівська область підходить для послаблення карантину.

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Крім Львівщини, послаблення карантину наразі неможливе ще для Києва, Волині, Донецької, Рівненської і Чернівецької областей.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.