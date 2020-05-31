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Коронавірус на Львівщині: карта поширення по районах

Наталя Дуляба

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1669 людей, за останню добу виявили 50 нових хворих. 62% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Натомість найменше люди хворіють у гірських районах області. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 31 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1669 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 50 нових хворих.

У лікарнях перебувають 488 людей, 38 із них – у реанімації. Також 8 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 26 осіб, 33 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 12 168 ПЛР-тестів, за останню добу – 162 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились вищезгадані 50.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 1040 людей, друге місце займає Пустомитівщина (163 випадки), третє – Жовківщина (87 випадків).

Найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1669 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 1049;
  2. Пустомитівський район – 163;
  3. Жовківський район – 87;
  4. Яворівський район – 84;
  5. Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24);
  6. Городоцький район – 31;
  7. Буський район – 28;
  8. Дрогобицький район – 28 (м. Дрогобич – 23, м. Трускавець – 2, м. Борислав – 1);
  9. Сокальський район – 27;
  10. Миколаївський район – 21;
  11. Бродівський район – 19;
  12. Кам’янка-Бузький район – 15;
  13. м. Червоноград – 15;
  14. Перемишлянський район – 13;
  15. Мостиський район – 11;
  16. Золочівський район – 9;
  17. Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
  18. Радехівський район – 7;
  19. Жидачівський район – 6;
  20. Сколівський район – 5;
  21. Турківський район – 4;
  22. Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 54 мешканці Львівщини. Останньою жертвою коронавірусу стала 37-річна жителька Бродівського району.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 409 жителям Львівської області, в тому числі 30 за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

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