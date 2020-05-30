ОСТАННІ НОВИНИ

COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах області

Ольга Денисяка

|

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1619 людей, за останню добу виявили 56 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 30 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1619 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 56 нових хворих.

У лікарнях перебувають 471 людина, 42 із них – у реанімації. Також 4 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 56 осіб, 41 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 12 066 ПЛР-тестів, за останню добу – 429 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 56.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1619 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 1011;
  2. Пустомитівський район – 162;
  3. Жовківський район – 86;
  4. Яворівський район – 84;
  5. Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24);
  6. Городоцький район – 31;
  7. Буський район – 28;
  8. Миколаївський район – 21;
  9. Дрогобицький район – 22 (м. Дрогобич – 18, м. Трускавець – 2);
  10. Сокальський район – 16;
  11. Кам’янка-Бузький район – 15;
  12. Перемишлянський район – 13;
  13. м. Червоноград – 14;
  14. Мостиський район – 11;
  15. Золочівський район – 9;
  16. Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3);
  17. Радехівський район – 7;
  18. Бродівський район – 18;
  19. Жидачівський район – 6;
  20. Сколівський район – 5;
  21. Турківський район – 4.
  22. Старосамбірський район – 3;

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 53 мешканці Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 379 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...