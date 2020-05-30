COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах області

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1619 людей, за останню добу виявили 56 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 30 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1619 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 56 нових хворих.

У лікарнях перебувають 471 людина, 42 із них – у реанімації. Також 4 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 56 осіб, 41 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 12 066 ПЛР-тестів, за останню добу – 429 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 56.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1619 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1011; Пустомитівський район – 162; Жовківський район – 86; Яворівський район – 84; Стрийський район – 44, (м. Стрий – 24); Городоцький район – 31; Буський район – 28; Миколаївський район – 21; Дрогобицький район – 22 (м. Дрогобич – 18, м. Трускавець – 2); Сокальський район – 16; Кам’янка-Бузький район – 15; Перемишлянський район – 13; м. Червоноград – 14; Мостиський район – 11; Золочівський район – 9; Самбірський район – 9 (м. Самбір – 3); Радехівський район – 7; Бродівський район – 18; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 5; Турківський район – 4. Старосамбірський район – 3;

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 53 мешканці Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 379 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.