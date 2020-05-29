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На Львівщині зафіксовано 53 смерть від коронавірусу: що відомо про померлого

Андрій Котенський

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На Львівщині зафіксовано ще один летальний випадок пацієнта з коронавірусом. Це чоловік, 72 років, у якого було підтверджено коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За даними відомства, це вже 53-тя смерть в області інфікованого коронавірусом.

Чоловік із двобічною пневмонією поступив у Центр легеневого здоров’я 26 травня. Помер 28 травня. Позитивний результат тесту, який підтвердив у нього наявність коронавірусу, отримали 29 травня.

Смерть чоловіка спричинили супутні захворювання, які загострились через коронавірус — гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки.

Зазначимо, на Львівщині останні дні фіксують стрімке збільшення хворих на COVID-19: учора було 70, сьогодні – 50.

Станом на сьогодні, 29 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1563 мешканців Львівщини. Загалом протягом 29 травня стало відомо вже про 4 нові летальні випадки від COVID-19. 

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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