Коронавірус на Львівщині: карта поширення по районах області

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1563 людини, за останню добу виявили 50 нових хворих. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 29 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1563 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 50 нових хворих.

У лікарнях перебувають 469 людей, 38 із них – у реанімації. Також 7 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 41 особу, 45 скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 11 637ПЛР-тестів, за останню добу – 359 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 50.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1513 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 980; Пустомитівський район – 159; Жовківський район – 85; Яворівський район – 83; Стрийський район – 42, (м. Стрий – 22); Городоцький район – 30; Буський район – 28; Миколаївський район – 21; Дрогобицький район – 17 (м. Дрогобич – 14, м. Трускавець – 2); Сокальський район – 16; Кам’янка-Бузький район – 14; Перемишлянський район – 14; м. Червоноград – 14; Мостиський район – 11; Золочівський район – 9; Самбірський район – 8 (м. Самбір – 3); Радехівський район – 7; Бродівський район – 7; Жидачівський район – 6; Сколівський район – 5; Турківський район – 4. Старосамбірський район – 3;

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 50 мешканців Львівщини. Про останні дві смерті стало відомо сьогодні, 29 травня. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 361 житель Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.