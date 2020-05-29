50-та смерть від COVID-19 на Львівщині: що відомо

У Львівській області COVID-19 забрав життя вже 50 людей. Останньою жертвою коронавірусної інфекції стала 70-річна львів’янка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

24 квітня жінку госпіталізували у 8-у міську лікарню, а 30 квітня перевели в інфекційну лікарню. Позитивний результат ПЛР-тестування, що підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 5 травня.

70-річна львів’янка померла вчора ввечері. Серед супутніх захворювань: негоспітальна пневмонія, ішемічна хвороба серця, ожиріння.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок п’ятниці, 29 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1563 випадки коронавірусної інфекції, з яких 50 – за останню добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.