В Україні коронавірус підтвердили у ще 477 людей

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 22 382 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 477 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 год. ранку четверга, 28 травня, в Україні зафіксували 22 382 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 477 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 669 українців (+11 за останню добу). Натомість 8439 пацієнти одужали (+444 за минулу добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3201 випадок; м. Київ — 2793 випадки; Рівненська область — 1588 випадків; Київська область — 1517 випадків; Львівська область — 1513 випадків; Івано-Франківська область — 1339 випадків; Тернопільська область — 1131 випадок; Закарпатська область — 1124 випадки; Харківська область — 981 випадок; Вінницька область —947 випадків; Дніпропетровська область — 920 випадків; Одеська область — 861 випадок; Волинська область — 851 випадок; Житомирська область — 673 випадки; Кіровоградська область — 495 випадків; Запорізька область — 425 випадків; Черкаська область — 401 випадок; Хмельницька область — 386 випадків; Миколаївська область — 282 випадки; Полтавська область — 268 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Сумська область — 166 випадків; Донецька область — 158 випадків; Чернігівська область — 140 випадків; Луганська область — 45 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня до ЦГЗ надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 55 995 підозр на коронавірус.

Станом на ранок 28 травня на Львівщині зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – 70 випадків. Це найбільша кількість за весь період карантину.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині вже виявлено у 1513 осіб, з них 48 людей померло. Варто відмітити, що лише за 26 травня стало відомо про 6 смертей від ускладнень коронавірусної інфекції на Львівщині. Натомість 335 пацієнтів вже одужали від коронавірусу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.