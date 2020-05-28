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В Україні коронавірус підтвердили у ще 477 людей

Вероніка Рой

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Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 22 382 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 477 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на 09:00 год. ранку четверга, 28 травня, в Україні зафіксували 22 382 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 477 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 669 українців (+11 за останню добу). Натомість 8439 пацієнти одужали (+444 за минулу добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3201 випадок;
  2. м. Київ — 2793 випадки;
  3. Рівненська область — 1588 випадків;
  4. Київська область — 1517 випадків;
  5. Львівська область — 1513 випадків;
  6. Івано-Франківська область — 1339 випадків;
  7. Тернопільська область — 1131 випадок;
  8. Закарпатська область — 1124 випадки;
  9. Харківська область — 981 випадок;
  10. Вінницька область —947 випадків;
  11. Дніпропетровська область — 920 випадків;
  12. Одеська область — 861 випадок;
  13. Волинська область — 851 випадок;
  14. Житомирська область — 673 випадки;
  15. Кіровоградська область — 495 випадків;
  16. Запорізька область — 425 випадків;
  17. Черкаська область — 401 випадок;
  18. Хмельницька область — 386 випадків;
  19. Миколаївська область — 282 випадки;
  20. Полтавська область — 268 випадків;
  21. Херсонська область — 177 випадків;
  22. Сумська область — 166 випадків;
  23. Донецька область — 158 випадків;
  24. Чернігівська область — 140 випадків;
  25. Луганська область — 45 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня до ЦГЗ надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 55 995 підозр на коронавірус.

Станом на ранок 28 травня на Львівщині зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – 70 випадків. Це найбільша кількість за весь період карантину.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині вже виявлено у 1513 осіб, з них 48 людей померло. Варто відмітити, що лише за 26 травня стало відомо про 6 смертей від ускладнень коронавірусної інфекції на Львівщині. Натомість 335 пацієнтів вже одужали від коронавірусу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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