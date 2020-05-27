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На Львівщині – ще чотири смерті від коронавірусу

Наталя Дуляба

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Від ускладнень коронавірусу померли ще чотири мешканці Львівщини: двоє чоловіків та двоє жінок віком 70+. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Львівської ОДА.

 

76-річний чоловік з 16 травня лікувався у Центрі легеневого здоров’я. Сьогодні, 27 травня, ПЛР-тест підтвердив у нього COVID-19. Сьогодні ж він і помер. Мав низку супутніх захворювань, зокрема ішемічну хворобу серця, постінфарктний кардіосклероз.

70-річна жінка, лікувалась у 8-ій лікарні Львова. Померла 21 травня, а ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інекцію 26 травня. У померлої були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця.

Жінка, 72 роки, померла 26 травня. Того ж дня підтвердився коронавірус. Пацієнтка лікувалась у 8-ій лікарні Львова з 20 травня. Жінка мала супутні захворювання: цукровий діабет ІІ типу, ішемічну хворобу серця, дифузний кардіосклероз, хронічну ішемію головного мозку ІІ-ІІІ ст.

79-річний чоловік, помер 25 травня. Позитивний результат тесту, що підтвердив у нього COVID-19, отримали 26 травня. Пацієнт лікувався у 8-ій лікарні Львова, мав також ішемічну хворобу серця.

Зазначимо, що жертвами коронавірусу стали вже 48 мешканців Львівщини. Також сьогодні, 27 травня, від ускладнень померли ще дві людини: 71-річна львів’янка та 57-річний чоловік.

Напередодні 25 травня від коронавірусної інфекції на Львівщині помер військовослужбовець.

Загалом на Львівщині лабораторно підтвердили 1443 випадки коронавірусної інфекції, з яких 38 – за останню добу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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