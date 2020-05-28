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У ЗСУ зафіксували 16 нових випадків захворювання на COVID-19

Ольга Денисяка

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Минулої доби, 27 травня, у Збройних силах України виявили одразу 16 нових випадків захворювання. Про це Львівському порталу повідомлили у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

 

Станом на 28 травня у Збройних Силах України 69 осіб хворіють коронавірусом.

«Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 300 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб», –  йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб.

«Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні», – повідомляють військові медики.

Як повідомляв Львівський портал, коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 22 382 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 477 осіб.

Станом на ранок 28 травня на Львівщині зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – 70 випадків. Це найбільша кількість за весь період карантину.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині вже виявлено у 1513 осіб, з них 48 людей померло. Варто відмітити, що лише за 26 травня стало відомо про 6 смертей від ускладнень коронавірусної інфекції на Львівщині. Натомість 335 пацієнтів вже одужали від коронавірусу.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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