На коронавірус в Україні захворіли вже понад 21,5 тисяч людей

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 21 584 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 339 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 год. ранку вівторка, 26 травня, в Україні зафіксували 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 339 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 644 українці. Натомість 7575 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3101 випадок; м. Київ — 2710 випадків; Київська область — 1458 випадків; Рівненська область — 1475 випадків; Львівська область — 1405 випадків; Івано-Франківська область — 1306 випадків; Тернопільська область — 1124 випадків; Закарпатська область — 1092 випадки; Харківська область — 930 випадків; Вінницька область —910 випадків; Дніпропетровська область — 895 випадків; Одеська область — 842 випадки; Волинська область — 805 випадків; Житомирська область — 647 випадків; Кіровоградська область — 482 випадки; Запорізька область — 416 випадків; Черкаська область — 392 випадки; Хмельницька область — 370 випадків; Миколаївська область — 281 випадок; Полтавська область — 267 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Сумська область — 166 випадків; Донецька область — 155 випадків; Чернігівська область — 134 випадки; Луганська область — 44 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня до ЦГЗ надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 53 961 підозр на корнавірус.

Станом на ранок вівторка, 26 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1405 випадків коронавірусної інфекції, з яких 45 – за останню добу. Лише за 25 травня у Львівській області зафіксували три нові смерті від ускладнень COVID-19. Жертвами недуги стали 64-річна лікарка Львівської обласної клічної лікарні, 91-річна жінка та 63-річна мешканка Львівщини. Також вчора було посмертно підтверджено коронавірусну інфекцію у 93-річної жінки, яка померла ще 6 травня.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.