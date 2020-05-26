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На коронавірус в Україні захворіли вже понад 21,5 тисяч людей

Вероніка Рой

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Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 21 584 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 339 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на 09:00 год. ранку вівторка, 26 травня, в Україні зафіксували 21 584  лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 339 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 644 українці. Натомість 7575 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3101 випадок;
  2. м. Київ — 2710 випадків;
  3. Київська область — 1458 випадків;
  4. Рівненська область — 1475 випадків;
  5. Львівська область — 1405 випадків;
  6. Івано-Франківська область — 1306 випадків;
  7. Тернопільська область — 1124 випадків;
  8. Закарпатська область — 1092 випадки;
  9. Харківська область — 930 випадків;
  10. Вінницька область —910 випадків;
  11. Дніпропетровська область — 895 випадків;
  12. Одеська область — 842 випадки;
  13. Волинська область — 805 випадків;
  14. Житомирська область — 647 випадків;
  15. Кіровоградська область — 482 випадки;
  16. Запорізька область — 416 випадків;
  17. Черкаська область — 392 випадки;
  18. Хмельницька область — 370 випадків;
  19. Миколаївська область — 281 випадок;
  20. Полтавська область — 267 випадків;
  21. Херсонська область — 177 випадків;
  22. Сумська область — 166 випадків;
  23. Донецька область — 155 випадків;
  24. Чернігівська область — 134 випадки;
  25. Луганська область — 44 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня до ЦГЗ надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 53 961 підозр на корнавірус.

Станом на ранок вівторка, 26 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1405 випадків коронавірусної інфекції, з яких 45 – за останню добу. Лише за 25 травня у Львівській області зафіксували три нові смерті від ускладнень COVID-19. Жертвами недуги стали 64-річна лікарка Львівської обласної клічної лікарні, 91-річна жінка та 63-річна мешканка Львівщини. Також вчора було посмертно підтверджено коронавірусну інфекцію у 93-річної жінки, яка померла ще 6 травня.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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