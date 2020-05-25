Від ускладнень коронавірусу померла 64-річна лікарка

У понеділок вранці, 25 травня, у Львівській обласній інфекційній померла 64-річна жінка, інфікована коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ще однією жертво коронавірусної інфекції стала 64-річна львів’янка. Вона померла сьогодні зранку в Львівській обласній інфекційній лікарні. Жінка мала двобічну пневмонію.

Зазначимо, жінка була лікарем- анестезіологом Львівської обласної клінічної лікарні.

«Сьогодні зранку на 65-му році життя від ускладнень COVID-19 померла наша колега – лікар. Вона працювала у одній з обласних лікарень Львова. За своє життя врятувала безліч людських життів. Хвора була госпіталізована до лікарні на початку травня. В подальшому, у зв’язку із погіршенням стану внаслідок дуже тяжкого перебігу захворювання, переведена в реанімацію, згодом на апарат ШВЛ. На жаль, незважаючи на прикладені максимальні зусилля, не вдалось врятувати життя колеги», – написав заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник .

Зазначимо, що це вже 37 смерть від коронавірусу на Львівщині. 24 травня через коронавірус померла 40-річна мешканка Бродівщини.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 18 травня коронавірус під час роботи у Львові підхопили вже 114 медиків.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 25 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1360 випадки коронавірусної інфекції, з яких 27 – за останню добу.

Фото: ЛМР