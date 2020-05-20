Жодного кума на посади не призначав, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський каже, що призначає на посади «чистих» людей, яким довіряє. Про це він заявив сьогодні, 20 травня, під час спілкування з журналістами, пише УП.

Журналісти пригадали Володимиру Зеленському його власні слова про «не призначати кумів та військових друзів» на відповідальні посади в державі. На запитання, чому на важливі посади глава держави призначає людей не за професійними якостями, а тих, із ким має дружні стосунки, Зеленський апелював, що жодного кума чи військового друга не призначив.

«Хто такий пан Єрмак (керівник Офісу президента, – ред)? Він не має досвіду як кінопродюсер, хай пробачить мені пан Єрмак. Він завжди бв досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка потрібна голові Офісу (президента, – ред), як мені здається. Бо це – інститут міжнародних відносин, міжнародне право… Він не є моїм кумом, я йому довіряю», – сказав президент.

Щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової глава держави також заявив, що призначив людину «нову» для цієї сфери, але з послужним списком. Володимир Зеленський каже, що з Венедіктовою познайомився під час передвиборчої кампанії.

Стосовно інших призначень, зокрема стосовно свого близького друга Івана Баканова, голови СБУ, Зеленський зазначив лише, що в країні існує «кадровий голод».

Як писав Львівський портал, генпрокурорка Ірина Венедіктова нещодавно вітала українців із 9 травня піснею Лева Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Також активісти заявляли, що вона призначила переслідувача майданівців в.о. прокурора Києва.

Працюючи головою ДБР, Венедіктова виступала за скасування закону, який передбачає амністію активістів Майдану.

Щодо Андрія Єрмака, то навесні він теж потрапив у скандал. У мережі опублікували відео, на якому його брат «торгує» держпосадами.

Також Андрій Єрмак у березні представляв Україну на зустрічі у Мінську, під час якої домовилися утворити одіозну Консультативну раду за участю бойовиків «ЛНР/ДНР». Наприкінці квітня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака.