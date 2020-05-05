Венедіктова призначила в.о. прокурора Києва переслідувача майданівців, – Шабунін

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила виконувачем обов’язків прокура Києва колишнього заступника генпрокурора Віктора Шокіна Романа Говду, який погоджував переслідування активістів Майдану. Про це у Facebook повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, опублікувавши копію відповідного документу, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що 2015 року Роман Говда був призначений прокурором Одеської області. У тому ж році він був заступником Шокіна. У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко призначив його прокурором Києва.

Також він підкреслив, що на цій посаді Роман Говда закрив справу Станіслава Толстошеєва, який в січні 2016 року на позашляховику Mercedes на смерть збив в Києві 74-річну Надію Прилуцьку.

У грудні 2019 року Говду звільнили за власним бажанням.

Венедіктова призначила в.о. прокура Києва заступника Шокіна – Романа Говду, який (окрім усього іншого) погоджував… Posted by Vitaliy Shabunin on Tuesday, May 5, 2020

Відділ, який очолював Говда у ГПУ за часів Віктора Пшонки, здійснював «нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України».

«Тобто під час Революції Гідності Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії оперативниками центрального апарату МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Нові обличчя Зеленського на марші», – написав Віталій Шабунін.