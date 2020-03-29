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У мережі з'явилося відео, як брат Єрмака «торгує» державними посадами

Соломія Головіна

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Нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента України Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Про це повідомляє УП.

 

Відповідні відео він оприлюднив у Facebook.

«Відеодокази, як Єрмак через свого брата «барижить» державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробіток на державі», – наголосив Гео Лерос.

На відеозаписах вказані час і дата зйомки – 20 серпня, 16 і 23 вересня, 3 жовтня 2019 року.

У бесідах чоловіків фігурують деякі суми і посади, зокрема, на Київській митниці, в Мінінфраструктури, УЗ і ін.

На одному з відео чоловік, схожий на брата глави ОПУ, проводить співбесіду з людиною, яка говорить, що претендує на посаду заступника міністра інфраструктури і хоче курувати «Укрзалізницю».

На іншому відео невідомий розповідає нібито Денису Єрмаку, що є «гарна дівчинка», яка «хоче очолити чи ТРК «Україна» (ймовірно, йшлося про Національний палац мистецтв «Україна») чи Національний комплекс «Експоцентр України», це все ДУСя», на що той відповідає, що її «перекинуть на людей».

«Якщо дівчинка красива і «в темі», це все досить легко, тільки ми цим займатися не будемо, а перекинемо її на людей. … – Я перекину її резюме? – Так, так», – обговорює чоловік, схожий на Дениса Єрмака можливість працевлаштування.

«Дівчинка хороша … Отримати гроші – питання принципу, а те, що ми їй допоможемо, це по-любому. Денису (ймовірно, Денису Єрмаку – ред.) про це говорити не треба, він бере 4, з п’яти. По 500 доларів розкинемо … Це твої друзі.  – Друзі. Давай хоча б по штуці … -А йому яка різниця? Ми ж по-чесному все робимо … -Він може закомизитися, мовляв «ви приводите людей, а мені з ними розбиратися» … Іди в туалет, сумку (з грошима –  ред.) візьми з собою, там десь закриємось, це буде правильно».

Ще на одному відео обговорюється посада на Київській митниці, де чоловік, схожий на брата глави ОПУ, проводить співбесіду з іншим чоловіком, запитуючи його, де той працював. При цьому він зазначає,  що йому передавали певну інформацію про кандидата, однак він хоче, щоб той сам розповів, чим займався.

На іншому записі називається сума 45 мільйонів, однак про що саме йдеться – незрозуміло, оскільки розмову записано частково. Лише уривками один учасник бесіди згадує «світовий банк», а інший каже «що вже знає, які авіакомпанії будуть літати».

Обговорюючи іншого кандидата на неназвану посаду, людина, схожа на брата Єрмака, розповідає, що «всі свої подання» він  «перестраховує», тому подаватись на офіційний конкурс на посаду також треба.

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