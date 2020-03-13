У Мінську підписані домовленості про визнання суб'єктності «Л/ДНР»

У Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб’єктність ОРДЛО, а РФ в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з ФРН, Францією і ОБСЄ. Про це говориться в рішенні Тристоронньої контактної групи, засідання якої відбулося в Мінську 11 березня, повідомляє ZN.ua.

Документи передало в розпорядження ZN.UA джерело в переговорній групі.

Зокрема, перемовини відбувалися і за участю голови Офісу президента Андрія Єрмака та замголови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Як пише видання, ТКГ домовилася про створення фіксуючого суб’єктність ОРДЛО органу — Консультативної ради.

У протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

«Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексу заходів, в тому числі, щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України», — наголошується в рішенні ТКГ.

Згідно з текстом документа, критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької та Луганської областей України, Російською Федерацією, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та ОБСЄ самостійно.

Крім того, Україна, окремі райони Донецької і Луганської областей України, Російська Федерація, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка і ОБСЄ не пізніше ніж за три робочих дні до дня першого засідання Ради повинні будуть повідомити Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактної групі про своїх учасників засідання Ради.

11 березня в Мінську глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак досягли домовленості про створення Консультативної ради в політичній підгрупі. Суть цього органу в ОП не уточнили.

Представник РФ Козак заявив, що новий «механізм врегулювання» на Донбасі передбачає створення «переговорного майданчика за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту».

Бойовики розцінили створення нового органу «як згоду Києва почати прямий діалог з Донбасом».

Фото: ZN.ua