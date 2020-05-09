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Венедіктова привітала українців з 9 травня піснею Льва Лещенка, який підтримав окупацію Криму

Соломія Головіна

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook привітала всіх з 9 травня і опублікувала пісню «День Победы» у виконанні російського співака Льва Лещенка.

 

Зауважимо, Лев Лещенко 11 березня 2014 року підтримав російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості «Діячі культури Росії – на підтримку агресивної позиції російського президента Путіна щодо України та Криму».

Після хвилі обурливих коментарів Ірина Венедіктова видалила лінк на відео з піснею.

«Посилання видалила – у всіх, кого ним образила, прошу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках», – написала генпрокурорка.

Як відомо, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який прийшов на зміну радянському Дню Перемоги.

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