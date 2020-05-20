У мерії Львова розповіли, як працюватимуть дитсадки

Рішення про відновлення роботи дитячих садочків у Львові наразі ще немає, однак у мерії вже готуються до їхнього відкриття. Дитсадки працюватимуть протягом усього літа, дітям будуть регулярно міряти темературу, а працівники носитимуть захисні маски і спецодяг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіла очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик, спочатку рішення про відновлення роботи дитячих садків має прийняти уряд, а вже після цього – міська комісія ТЕБ і НС. Втім у мерії вже підготувалися до відкриття дошкільних закладів, розробивши відповідні протоколи.

«Ми готуємося. Вже маємо протоколи щодо того, яким чином мають працювати садочки, яких правил повинні будуть дотримуватися батьки і працівники цих закладів, щоби мінімізувати контакти дітей між собою. Батьки повинні будуть інформувати свого вихователя про те, що дитина прийде до садочка. Також вони мають розуміти, що на вході обов’язково буде проводитися термометрія. Якщо у дитини виявлять підвищену температуру, її не допусять до закладу дошкільної освіти», – пояснила Зоряна Довганик.

За її словами, міськрада вже закупила для дитсадків необхідні засоби дезінфекції, а також маски, рукавички й спецодяг для працівників.

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Натомість дитсадки у місті планують відкрити. І працюватимуть вони упродовж усього літа.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підхопили вже 1136 мешканців Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.