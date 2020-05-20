ОСТАННІ НОВИНИ

У мерії Львова розповіли, як працюватимуть дитсадки

Наталя Дуляба

|

Рішення про відновлення роботи дитячих садочків у Львові наразі ще немає, однак у мерії вже готуються до їхнього відкриття. Дитсадки працюватимуть протягом усього літа, дітям будуть регулярно міряти темературу, а працівники носитимуть захисні маски і спецодяг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповіла очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик, спочатку рішення про відновлення роботи дитячих садків має прийняти уряд, а вже після цього – міська комісія ТЕБ і НС. Втім у мерії вже підготувалися до відкриття дошкільних закладів, розробивши відповідні протоколи.

«Ми готуємося. Вже маємо протоколи щодо того, яким чином мають працювати садочки, яких правил повинні будуть дотримуватися батьки і працівники цих закладів, щоби мінімізувати контакти дітей між собою. Батьки повинні будуть інформувати свого вихователя про те, що дитина прийде до садочка. Також вони мають розуміти, що на вході обов’язково буде проводитися термометрія. Якщо у дитини виявлять підвищену температуру, її не допусять до закладу дошкільної освіти», – пояснила Зоряна Довганик.

За її словами, міськрада вже закупила для дитсадків необхідні засоби дезінфекції, а також маски, рукавички й спецодяг для працівників.

Нагадаємо, у Львові учні вже не вийдуть до школи. Навчальний рік вони завершують дистанційно. Протягом усього коронавірусного карантину школярі навчаються за допомогою технологій Google. Як усе відбувається, читайте за цим посиланням.

Натомість дитсадки у місті планують відкрити. І працюватимуть вони упродовж усього літа.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підхопили вже 1136 мешканців Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...