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Уроки через Google. У Львові розповіли, як навчаються діти під час карантину

Наталя Дуляба

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Львівські школи централізовано переходять на е-платформу Google Classroom, за допомогою якої діти зможуть інтерактивно навчатись під час коронавірусного карантину. Міське управління освіти та управління ІТ зараз, у тиждень весняних канікул, роблять усе, щоб перевести якнайбільше шкіл на таке навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Як розповіла начальниця міського управління ІТ Олена Гонько, сервіс Google Classroom не вимагає вкладень коштів чи спеціального програмного забезпечення. Більше того, ця платформа є простою у використанні, втім вчителям все одно надсилають всі інструкції.

«Цільово для шкіл є спеціальний сервіс Google Classroom. За допомогою цього сервісу вчителі можуть створювати віртуальні класи, додавати туди учнів, поширювати там завдання, проводити тести для дітей і одразу ж їх оцінювати. Також у цей сервіс можна додавати посилання на вже існюючі уроки, відеоматеріали чи лінк на власний онлайн відеоурок, який вчителі проводять за допомогою платформи Zoom. Вчителям надсилаються всі інструкції: як працювати, як створювати користувачів, як поширювати інформацію серед учнів», – пояснила Олена Гонько.

Відтак педагоги наразі ще опановують сервіс Google Classroom, втім найближчим часом для них запустять канал технічної підтримки, на якому вони зможуть отримати відповіді на питання, які їх цікавлять.

Google Classroom підходить для навчання учнів усіх класів, жодних обмежень немає. При цьому деякі школи Львова використовували цей сервіс й дотепер.

Очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик зауважила, що такий спосіб навчання під час карантину допомагає встановити кращий зв’язок між учнями і вчителями.

«Це чудовий метод навчання, який буде корисним для вчителів і після закінчення карантину. Ми щодня працюємо над тим, щоб все більшу кількість шкіл перевести на цю єдину платформу. Можна просто читати параграфи у підручниках, але за допомогою такого комплексного рішення можна забезпечувати інтерактив вчителя з учнями: обговорити щось, задати запитання. Таке навчання дає можливості для більшої взаємодії», – розповіла Зоряна Довганик.

Як писав Львівський портал, про те, що школи Львова переходять на дистанційне навчання за допомогою сервісів Google, стало відомо 17 березня.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме до 3 квітня. Однак нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

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