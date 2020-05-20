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Коронавірусом заразились 1136 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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За останню добу на Львівщині виявили 38 нових хворих на коронавірус. Загалом COVID-19 підхопили вже 1136 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Станом на ранок 20 травня коронавірусну інфекцію підтвердили вже у 1136 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих, 21 із них – це мешканець Львова.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 32 людини. Ще 225 жителів області одужали.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 168 хворих, семеро із них – у реанімації. До апаратів штучної вентиляції легень підключені чотири особи.

Загалом від початку карантину у львівську обласну інфекційну лікарню за допомогою звернулись 4474 людини. 555 осіб госпіталізували, 3919 людей скерували на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що за прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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