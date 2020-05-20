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Як у Парку культури реставрують вхідну арку

Наталя Дуляба

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Вже більше двох тижнів майстри займаються реставрацією старовинної арки, що розташована перед входом у Парк культури. Львівський портал показує, як відбувається її відновлення.

 

Вхідна арка досі перебувала в аварійному стані, тому після підготовчих робіт наприкінці квітня тут розпочали реставрацію. На час відновлення арка є повністю закритою.

Реставрація арки в Парку культури обійдеться бюджету Львова в 1,86 млн грн. Завершити роботи мають до кінця жовтня. Відновленням займається підприємство об’єднання громадян «Центр комплекс». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, його засновником є Львівська обласна організація Союзу осіб з інвалідністю.

Зазначимо, що раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що до реконструкції Парку культури фінансово має долучитися інвестор, який збудує готель на його території.

Нагадаємо, будівництво готелю на території Парку культури мерія дозволила у листопаді минулого року. Через це у Львові розгорівся справжній скандал. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?».

Фото: ЛМР

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