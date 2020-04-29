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Нове обличчя Парку культури: стартувала реставрація арки перед входом

Соломія Головіна

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У Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького почали реставрувати арку, яка розташовуються перед самим входом. Її відновлення обійдеться у майже 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Підготовка до капітального ремонту тривала протягом року, адже арка має історичну цінність.

Як зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, певні частини арки знаходяться в гостро аварійному стані.

«Зважаючи на те, що одна частина об’єкту має історичну цінність, історичні елементи, а інша  зруйнована підоснова та частина огорожі, то це все потребувало ряду серйозних досліджень», – сказав посадовець.

За його словами, реставраційні роботи стартували з 28 квітня.

«Розпочато зняття мереж. Поетапно буде розміщуватися каркас, адже арка на час ремонту буде закриватися повністю. В першу чергу увага буде приділена протиаварійним роботам», – розповів Андрій Москаленко.

Як йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro, реставрація арки з Парку культури обійдеться бюджету Львова в 1,86 млн грн. Переможцем тендеру стало підприємство об’єднання громадян «Центр комплекс». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, його засновником є Львівська обласна організація Союзу осіб з інвалідністю. Завершити роботи фірма має до кінця жовтня.

Зазначимо, що раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що до реконструкції Парку культури фінансово має долучитися інвестор, який збудує готель на його території.

Нагадаємо, будівництво готелю на території Парку культури мерія дозволила у листопаді минулого року. Через це у Львові розгорівся справжній скандал. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?».

Фото: Парк культури

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