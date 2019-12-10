На будівництво готелю у Парку культури львів’яни поскаржились у Спеціальну антикорупційну прокуратуру

Мешканці вулиць Лижв’ярської, Літньої та Дзиндри поскаржились у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та НАЗК на спорудження готелю-«свічки» у Парку культури. Таке будівництво вони вважають протиправним, а також вбачають тут конфлікт інтересів із боку виконавчого комітету міськради Львова. Про це сьогодні, 10 грудня, розповів житель вул. Лижв’ярської Петро Тимошик, передає кореспондент Львівського порталу.

Через зведення апарт-готель на вул. Лижв’ярській, 1 мешканці прилеглих вулиць надіслали скаргу у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та НАЗК. Вони переконані, що це будівництво суперечить законодавству, адже земельну ділянку міська рада Львова протиправно вилучила з території Парку культури, який пам’яткою садово-паркового мистецтва. Будь-яке вилучення землі з таких пам’яток має погоджувати Мінкульт.

Також ділянка входить до території колишнього Стрийського цвинтаря, де раніше хоронили померлих від холери та німецьких солдат, що померли у госпіталях під час II Світової війни. За словами львів’ян, тут досі ще не завершили ексгумаційні роботи, що ведуться за клопотанням і фінансуванням Німецької народної спілки з догляду за військовими похованнями.

Крім цього, місцеві жителі стверджують, що видача 22 листопада виконкомом Львівської міськради оновлених містобудівних умов та обмежень на будівництво цього готелю у Парку культури містить ознаки порушень, пов’язаних із корупцією.

«Всі перелічені обставини свідчать про реальний конфлікт інтересів у діях голови і членів виконкому Львівської міської ради щодо забудови земельної ділянки на вул. Лижв’ярській, 1», – зачитав зі звернення Петро Тимошик.

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Зазначимо, що 22 листопада виконавчий комітет міськради Львова вніс зміни до містобудівних умов та обмежень, виданих ще у 2016 році на реконструкцію будівлі (колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу) на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс. Через це будівництво у Львові вибухнув цілий скандал, адже раніше висота готелю була визначена на рівні 34 м, втім влітку цього року забудовник захотів збільшити її аж до 72 м.

Наприкінці листопада виконком таки вніс зміни до згаданої містобудівної документації. Під час засідання посадовці мерії озвучували висоту у 34 м, однак у проєкті рішення далі були вказані 72 м. Більше того, з моменту прийняття рішення минуло вже більше двох тижнів, а документ досі не опублікували на сайті Львівської міськради. Відтак дотепер ніхто не може дізнатись затверджені вихідні дані для цього будівництва.

Водночас начальник управління представництва державних інтересів у суді прокуратури Львівської області Василь Гайворон розповів, що правоохоронці вивчають правомірність майбутнього будівництва скандального готелю, а також дій Львівської міськради. Поліцейські уже встигли відкрити кримінальне провадження.

«Цей об’єкт на вул. Лижв’ярській, 1 ми опрацьовуємо двома шляхами: вивчаємо питання законності набуття у власність нерухомості за цією адресою, паралельно вивчаємо правомірність відведення земельної ділянки Львівською міською радою. Також у кримінальному провадженні, яке зареєстроване у жовтні цього року, слідчі відпрацьовують факти самоуправства щодо самовільного захоплення для забудови цієї земельної ділянки. Думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти, яким способом відбувалось відчуженння майна і чи мала міська рада право розпоряджатися тією земельною ділянкою. Наразі висновки робити ще зарано», – пояснив Василь Гайворон.

Нагадаємо, земельна ділянка площею трохи більше 1 га на вул. Лижв’ярській, 1 є у власності ТзОВ «Апартготель». Торік компанія викупила її у міської ради Львова за 18,5 млн грн. Будувати на ній багатофункціональний готельний комплекс буде ТзОВ «Парк спейс». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, це підприємство існує з липня 2018 року. 90% фірми належить будівельній компанії «Авалон».

Як повідомляв Львівський портал, ще навесні міський голова Львова заявив, що в Парку культури хочуть звести готель всесвітньо відомої мережі Hilton. Він казав, що це буде «справжній витвір мистецтва». При цьому ще тоді мер зауважував, що вже були «дебати щодо поверховості», але міська рада пішла «на певний ризик». Натомість забудовник погодився виділити кошти на реконструкцію парку.

Намір Hilton’a зайти до Львова раніше підтверджували представники забудовника, втім тепер достеменно не відомо, чи збереглися такі домовленості.

Влітку через це будівництво виник справжній скандал. Під час одного з засідань виконавчого комітету представники забудовника представили проєкт готелю, який складався із трьох будівель-«свічок» на 15, 17 та 22 поверхи. Така візуалізація обурила мера Львова, який відверто натякав, що інтереси забудовника зараз не відповідають інтересам і можливостям міста.

Своєю чергою у забудовника почали виправдовуватись тим, що візуалізація є «абсолютно нерепрезентативною», а подали її лише тільки тому, що так цього вимагає процедура. Він також наполягав на затвердженні містобудівної документації зі всіма технічними характеристиками, незважаючи на те, що ніхто у мерії не розумів, як потім виглядатиме готель у Парку культури. Нещодавно оновлену містобудівну документацію виконком все-таки затвердив, а забудовник пообіцяв провести міжнародний арзітектурний конкурс.

Категорично проти такого будівництва виступили місцеві мешканці, пам’яткоохоронці та активісти. Вони не погоджуються зі спорудженням будівлі такої висоти, адже вона суттєво вплине на панораму історичного Львова. Більше того, таке будівництво вони вважають протиправним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?».