У Львові можуть відновити богослужіння у церквах, але з певними обмеженнями

У суботу, 23 березня, мерія Львова розгляне рішення про пом’якшення умов карантину для церков міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євгена Бойка, якщо статистика захворюваності на COVID-19 дозволятиме, мерія розгляне рішення про пом’якшення умов карантину для церков уже із суботи, 23 травня.

Разом з тим Рада Церков Львова напрацювала рекомендації священнослужителям та вірянам усіх конфесій щодо роботи й відвідування храмів після пом’якшення карантину.

«Спільно з Церквою ми напрацювали рекомендації щодо того, як працюватимуть львівські храми після пом’якшення карантину. Тепер їх розгляне міська комісія з питань ТЕБ і НС. Якщо динаміка захворювання на коронавірус у місті дозволятиме, то приймемо рішення про відновлення богослужінь із певними обмеженнями вже із суботи», – зазначив він.

Серед рекомендацій, зокрема – встановлення станцій гігієни рук біля входу до храмів, обмеження щодо фізичної дистанції між парафіянами, заборона на цілування ікон тощо.

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Зазначимо, під час карантину в Україні не проводили масових богослужінь. Їх здебільшого транслювали онлайн, аби уникнути великого скупчення людей та поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Про те, які послаблення запровадили на Львівщині, читайте за посиланням.

Фото: УП