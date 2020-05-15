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У МОН розповіли, коли буде відома дата відкриття дитсадків

Вероніка Рой

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Кабінет Міністрів України наступної середи, 20 травня, планує ухвалити рішення щодо дати відкриття дошкільних дитячих закладів. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає «Інтерфакс-Україна».

 

У МОН зазначають, що роботу дитсадків буде відновлено з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні та гарантування безпеки дітей і вихователів.

«Рішення ухвалюватиме уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації. Наразі це питання обговорюється, готуємо так званий коронавірусний протокол, щоб гарантувати безпеку і дітей, і вихователів», – сказала Любомира Мандзій.

За її словами, наразі готуються методичні рекомендації щодо гарантування безпеки в дошкільних дитячих закладах.

«Необхідно підготувати самі заклади. Там мають бути й антисептики, й інші засоби … Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі закладів дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси», – пояснила в.о. міністра.

Мандзій зазначила, що нові правила роботи дитсадків в Україні, можливо, будуть готові вже наступного понеділка. Вона додала, що методичні рекомендації з конкретними вимогами до безпеки в дитсадках враховують практику європейських країн.

«Рішення уряду щодо дат, стосовно етапності (відкриття) буде вже в середу точно … Ми маємо враховувати епідеміологічну ситуацію в кожній адміністративній одиниці – це найважливіше … Ситуація різна в Україні. Загальне, рамкове рішення уряду про можливу дату (відновлення роботи дитсадків – ІФ) буде в середу, але необхідний підготовчий етап для підготовки безпеки закладів», –заявила в.о. міністра.

Як повідомляв Львівський портал, коли уряд послабить карантин і дозволить знову запрацювати дитсадкам, у Львові дошкільні навчальні заклади працюватимуть упродовж літа.

У зв’язку з продовженням карантину навчальний рік у закладах освіти Львова буде завершено дистанційно. Також цьогоріч не проводитимуть свято останнього дзвоника.

Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут. Крім цього у Міносвіти оприлюднили графік завершення навчального року.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

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