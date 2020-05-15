64% хворих на COVID-19 на Львівщині – це львів’яни

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 942 людини, за останню добу виявили 38 нових хворих. 64% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 15 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 942 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.
У лікарнях перебувають 314 людей, 23 із них – у реанімації. Також троє хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 31 особу, на амбулаторне лікування скерували 204 особи.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 7338 ПЛР-тестів, за останню добу – 356 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 25 мешканців Львівщини. Про останні дві смерть стало відомо 14 і 15 травня. Померлими виявились 59-річна новояворівчанка та 48-річна жителька Жовківщини. Обидві мали двобічну пневмонію та супутні захворювання.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 180 жителям Львівської області.
Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 605 людей, друге місце займає Пустомитівщина (97 випадків), третє – Жовківщина (56 випадків).
Найменше хворіють мешканці Самбірського, Турківського і Золочівського районів.
Відтак 942 випадки коронавірусу підтверджено у:
- м. Львів – 605 випадків
- Пустомитівський район – 97
- Жовківський район – 56
- Яворівський район – 45
- Буський район – 21
- Миколаївський район – 17
- Городоцький район – 14
- м. Стрий – 13
- м. Дрогобич – 12
- Мостиський район – 10
- м. Червоноград – 9
- Перемишлянський район – 9
- Стрийський район – 8
- Кам’янка-Бузький район – 7
- Сокальський район – 4
- Радехівський район – 3
- м. Трускавець – 2
- Старосамбірський район – 2
- Бродівський район – 2
- Сколівський район – 2
- Золочівський район – 1
- Самбірський район – 1
- Турківський район – 1
- м. Самбір – 1
Нагадаємо, пік коронавірусу, за прогнозами медиків, на Львівщині протримається до початку червня.
В Україні COVID-19 заразилися 17 330 людей, від ускладнень померли 476 осіб.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба