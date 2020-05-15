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64% хворих на COVID-19 на Львівщині – це львів’яни

Наталя Дуляба

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 942 людини, за останню добу виявили 38 нових хворих. 64% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 15 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 942 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.

У лікарнях перебувають 314 людей, 23 із них – у реанімації. Також троє хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 31 особу, на амбулаторне лікування скерували 204 особи.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 7338 ПЛР-тестів, за останню добу – 356 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 25 мешканців Львівщини. Про останні дві смерть стало відомо 14 і 15 травня. Померлими виявились 59-річна новояворівчанка та 48-річна жителька Жовківщини. Обидві мали двобічну пневмонію та супутні захворювання.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 180 жителям Львівської області.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 605 людей, друге місце займає Пустомитівщина (97 випадків), третє – Жовківщина (56 випадків).

Найменше хворіють мешканці Самбірського, Турківського і Золочівського районів.

Відтак 942 випадки коронавірусу підтверджено у:

  1. м. Львів – 605 випадків
  2. Пустомитівський район – 97
  3. Жовківський район – 56
  4. Яворівський район – 45
  5. Буський район – 21
  6. Миколаївський район – 17
  7. Городоцький район – 14
  8. м. Стрий – 13
  9. м. Дрогобич – 12
  10. Мостиський район – 10
  11. м. Червоноград – 9
  12. Перемишлянський район – 9
  13. Стрийський район – 8
  14. Кам’янка-Бузький район – 7
  15. Сокальський район – 4
  16. Радехівський район – 3
  17. м. Трускавець – 2
  18. Старосамбірський район – 2
  19. Бродівський район – 2
  20. Сколівський район – 2
  21. Золочівський район – 1
  22. Самбірський район – 1
  23. Турківський район – 1
  24. м. Самбір – 1

Нагадаємо, пік коронавірусу, за прогнозами медиків, на Львівщині протримається до початку червня.

В Україні COVID-19 заразилися 17 330 людей, від ускладнень померли 476 осіб.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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