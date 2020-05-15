Коронавірус на Львівщині: 38 нових хворих

Впродовж 14 травня на Львівщині зафіксували 38 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом 942 мешканці області підхопили COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08:00 год. 15 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 356 ПЛР-тестів, з яких 38 – позитивні (серед них – 20 це мешканці Львова).

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4118 осіб, госпіталізовані – 512, на амбулаторному лікуванні – 3601 особа, виписані – 356 осіб. Зараз у лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.