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В Україні кількість інфікованих коронавірусом перевищила 17 тисяч

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 15 травня підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них – 483 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 476 людей, одужало 4 473 пацієнти. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей( +20 за добу), з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні – 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

  1. Чернівецька обл. – 2600 (511 одужали);
  2. м. Київ – 2068 (200 одужали);
  3. Івано-Франківська обл. – 1188 (445 одужали);
  4. Київська обл. – 1094 (188 одужали);
  5. Рівненська обл. – 1074 (293 одужали);
  6. Тернопільська обл. – 1060 (482 одужали);
  7. Львівська обл. –  942 (180 одужали);
  8. Закарпатська обл. – 816 (128 одужали);
  9. Дніпропетровська обл. – 791 (91 одужав);
  10. Харківська обл. – 757 (94 одужали);
  11. Одеська обл. – 712 (43 одужали);
  12. Вінницька обл. – 674 (364 одужали);
  13. Волинська обл. – 582 (142 одужали);
  14. Житомирська обл. – 538 (123 одужали);
  15. Кіровоградська обл. – 437 (300 одужали);
  16. Запорізька обл. – 356 (160 одужали);
  17. Черкаська обл. – 350 (177 одужали);
  18. Полтавська обл. – 257 (163 одужали);
  19. Миколаївська обл. – 228 (78 одужали);
  20. Хмельницька обл. – 222 (55 одужали);
  21. Херсонська обл. – 167 (101 одужав);
  22. Сумська обл. –  158 (85 одужали);
  23. Донецька обл. – 121 (34 одужали);
  24. Чернігівська обл. – 96 (19 одужали);
  25. Луганська обл. – 42 (17 одужали).

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Львівський портал повідомляв, що на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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