В Україні кількість інфікованих коронавірусом перевищила 17 тисяч

В Україні станом на ранок 15 травня підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них – 483 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 476 людей, одужало 4 473 пацієнти. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей( +20 за добу), з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні – 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 2600 (511 одужали); м. Київ – 2068 (200 одужали); Івано-Франківська обл. – 1188 (445 одужали); Київська обл. – 1094 (188 одужали); Рівненська обл. – 1074 (293 одужали); Тернопільська обл. – 1060 (482 одужали); Львівська обл. – 942 (180 одужали); Закарпатська обл. – 816 (128 одужали); Дніпропетровська обл. – 791 (91 одужав); Харківська обл. – 757 (94 одужали); Одеська обл. – 712 (43 одужали); Вінницька обл. – 674 (364 одужали); Волинська обл. – 582 (142 одужали); Житомирська обл. – 538 (123 одужали); Кіровоградська обл. – 437 (300 одужали); Запорізька обл. – 356 (160 одужали); Черкаська обл. – 350 (177 одужали); Полтавська обл. – 257 (163 одужали); Миколаївська обл. – 228 (78 одужали); Хмельницька обл. – 222 (55 одужали); Херсонська обл. – 167 (101 одужав); Сумська обл. – 158 (85 одужали); Донецька обл. – 121 (34 одужали); Чернігівська обл. – 96 (19 одужали); Луганська обл. – 42 (17 одужали).

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Львівський портал повідомляв, що на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.