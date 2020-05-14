На Львівщині – ще одна смерть від коронавірусу: що відомо

У Львівській області зафіксовано 24 летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Останньою жертвою COVID-19 стала 59-річна мешканка міста Новояворівськ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Пацієнтка була госпіталізована 4 травня з двобічною пневмонією. Окрім того, мала гіпертонічну хворобу. Коронавірус у хворої був підтверджений від 7 травня. Перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

59-річна жінка померла 13 травня у Львівському госпіталі ветеранів та репресованих імені Юрія Липи.

Львівський портал повідомляв, що станом на 14 травня на Львівщині підтверджено 904 випадки інфікування коронавірусом. Також додамо, що 169 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.